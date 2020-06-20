Медцентр Минобороны построен по всем канонам эпидемиологической науки

20.06.2020, 21:42, Новости дня

В Ростове-на-Дону съемочную группу "Вестей в субботу" первой из всех пригласили в только что открытый многофункциональный медицинский центр Минобороны, построенный на волне угрозы коронавируса. Там работают и делятся опытом врачи, работавшие в последние месяцы в горячих COVID-точках: в Италии, Сербии и Дагестане.

Прежде чем попасть в новый медицинский центр, тест на COVID-19 сдала вся съемочная группа. "Красной зоны" в клинике пока нет, но требования строгие.

Начальник окружного военного госпиталя, заслуженный врач РФ Валерий Кокоев прошел не одну войну, начиная с афганской. Рассказывая о центре, он обращает внимание на детали. Передаточные окна, палаты боксированного типа (каждая — с отдельным входом), лучшее диагностическое оборудование.

Врачам самим часто бывает не до сна. Италия. Бергамо. Анестезиолог-реаниматолог Евгений Винокуров — из медицинского спецназа. В составе сводного отряда Минобороны вместе с итальянскими коллегами работает в организованном россиянами полевом госпитале.

160 коек пока в резерве для COVID. Но не простаивают. Здесь лечат пациентов терапевтического профиля. Многофункциональный центр не просто находится на территории окружного военного госпиталя, но использует его богатейшие ресурсы. В частности, суперсовременную лабораторию, где проводятся всевозможные анализы и тесты, в том числе на коронавирусную инфекцию.

Клиника построена по всем канонам эпидемиологической науки. Само ее устройство практически исключает возможность передачи инфекции внутри больницы.

"Риск возникновения этого момента в Италии был гораздо выше. Там нет зонирования четкого. Я считаю, что это одна из проблем, которая привела к такому большому наплыву больных", — отметил Евгений Винокуров.

За время работы в Италии в их отряде коронавирусом не заболел ни один врач, медсестра или санитарка. "Это уже о чем-то говорит. О том опыте, который наши коллеги передали итальянским коллегам", — подчеркнул Винокуров.

Инфекционист Наталья Никитенко недавно вернулась из Ботлиха, где военные развернули мобильный госпиталь для помощи жителям горных районов республики.

Как только ситуация стабилизировалась, доктора вернулись домой к новым пациентам. "Мы видим положительный результат, основная масса больных выздоравливает", — сказала Никитенко.

По проекту этот медицинский центр будет служить людям не меньше 50 лет. Команда медиков — его самое сильное звено.