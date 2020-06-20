 

Антонов: вывозной рейс из Нью-Йорка запланирован на 28 июня

20.06.2020, 21:42, Новости дня

Очередной вывозной рейс из Нью-Йорка  запланировали на 28 июня, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС. По его словам, домой хотят вернуться около тысячи россиян. Этот борт будет максимально заполненным. Вся работа осуществляется под руководством оперштаба при правительстве. МИДу и посольству в этом деле отводится важная роль, передает канал "Россия 24".

Антонов добавил, что у посольства РФ в Вашингтоне есть возможность включать в списки вывозных рейсов россиян, попавших в тяжелое финансовое положение, больных, пожилых людей. Дипкорпус максимально использует свои возможности для решения гуманитарных проблем россиян.

Чиновник также рассказал, что десятью рейсами удалось вывезти на родину более 2 тысяч человек. И количество желающих вернуться россиян с каждым днем увеличивается.

Пришлось работать и со школьниками, уехавшими в США по учебным программам. 62 человека уже вылетели в Москву. Пятеро решили переждать пандемию в США.

Ранее сообщалось, что МИД РФ организовал вывозной рейс для россиян, которые в разгар пандемии оказались в других странах вдали от дома и не могли вернуться на родину. В группе почти 200 человек, российские дипломаты помогли им добраться до Парижа, а затем они вылетели на родину из аэропорта Шарль-де-Голль.



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