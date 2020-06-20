Прокурор, расследующий дело Джулиани, отказался уходить в отставку

20.06.2020, 21:40, Новости дня

Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, в пятницу отказался уйти в отставку, на которой настаивает непосредственный руководитель Бермана, генеральный прокурор Уильям Барр.

Поздним вечером в пятницу генпрокурор Барр объявил об отставке федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Бермана и о назначении на эту должность Джея Клейтона, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Берман, получивший известность благодаря расследованию громких дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти, заявил, что он впервые услышал о своей предполагаемой отставке из пресс-релиза генпрокурора, и отказался подчиняться требованию руководства.

«Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку, – говорится в заявлении Бермана. – Я уйду в отставку, когда Сенат утвердит кандидатуру [прокурора], назначенную президентом. До тех пор наши расследования будут продвигаться без каких-либо задержек или перерывов».

Представитель Министерства юстиции, комментируя отказ Бермана покинуть пост, сообщил Reuters, что требование Барра о немедленной отставке прокурора Южного округа Нью-Йорка остается неизменным.

С момента своего назначения в январе 2018 года Берман не стеснялся открывать расследования в отношении людей, входящих в окружение Дональда Трампа. Именно Берман надзирал за судебным преследованием Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента, а затем предъявил обвинение двум бизнес-партнерам Джулиани и начал расследование в отношении самого Джулиани в связи с его попытками найти компромат на политических противников Трампа в Украине.

При этом обвинения в адрес Джулиани так и не были выдвинуты. Неожиданное требование Барра об отставке Бермана было выдвинуто одновременно с иском Минюста в федеральный суд с просьбой заблокировать выход книги Джона Болтона, бывшего советника президента по национальной безопасности. Болтон утверждает, что Трамп пытался помешать одному из расследований, которое проводилось офисом Бермана.

Чак Шумер, глава демократического меньшинства в Сенате, предположил, что неожиданное увольнение Бермана «попахивает потенциальным нарушением судебного процесса».

«Что раздражает президента Трампа? Предыдущие или нынешние действия этого прокурора?» – задался вопросом Шумер.

Председатель Юридического комитета Палаты представителей, демократ Джерролд Надлер заявил, что намерен пригласить Бермана для дачи показаний.