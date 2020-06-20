 

Главред сайта “Хартия-97”: Белорусы пишут “97%” на автомобилях, майках, на лицах, в аватарках

20.06.2020, 21:30, Новости дня

В Беларуси число 97% стало символом стремления большинства населения к переменам, об этом 20 июня написала в Facebook главный редактор сайта “Хартия-97” Наталья Радина.

“Все интернет-опросы показывают, что рейтинг [президента Александра] Лукашенко – в размере статистической погрешности. Отсюда он получил прозвище “Саша три процента”. На последних пикетах солидарности люди стали использовать цифру 97% в качестве символа большинства, которое хочет перемен. Белорусы пишут сегодня “97%” на автомобилях, на майках, на лицах, в своих аватарках в социальных сетях. В городах Беларуси появились граффити “97%”, – сообщила она.

По словам Радиной, читатели сайта предложили временно называть его “Хартия-97%”.

Все интернет-опросы показывают, что рейтинг Лукашенко — в размере статистической погрешности. Отсюда он получил прозвище…

Posted by Nata Radina on Laupäev, 20. juuni 2020

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. Четверо кандидатов снялись с выборов. Оппозиционный кандидат Виктор Бабарико был задержан и находится в изоляторе по обвинению в финансовых нарушениях. Всего о сборе 100 тыс. подписей, необходимых для внесения в бюллетень для голосования, объявили восемь политиков.

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов. 19 июня на митингах милиция задержала около 120 человек, среди задержанных – журналисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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