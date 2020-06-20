На Донбассе ранение получил третий за день украинский военнослужащий – штаб ООС
20.06.2020, 21:30, Новости дня
20 июня на Донбассе ранения получили уже трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook в 20.30 пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Крымского. Враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник”, – говорится в сообщении.
В пресс-центре уточнили, что состояние здоровья раненого удовлетворительное.
“В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются”, – рассказали в штабе ООС.
Від початку доби на Донбасі поранено трьох українських захисників#ООС #операція_ОС #Ukraine_army…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 20. juuni 2020
20 июня по состоянию на 17.00 было двое раненых украинских военнослужащих.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
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