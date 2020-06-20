Определился чемпион Украины по футболу

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20.06.2020, 21:30, Новости дня

20 июня в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги донецкий “Шахтер” победил “Александрию” со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом страны.

На 13-й минуте Тайсон с пенальти открыл счет. В начале второго тайма номинальным гостям (матч проходил в Киеве, хозяином поля был “Шахтер”) удалось отличиться дважды: Евгений Банада (47-я минута) и Максим Третьяков (51-я).

Тете сравнял счет на 59-й минуте – 2:2. Победный и чемпионский мяч также провел Тете (79-я минута), сообщает сайт УПЛ.

Таким образом, у “Шахтера” стало 71 очко, на 19 больше, чем у ближайшего преследователя – киевского “Динамо”. Вне зависимости от исхода оставшихся встреч горняки останутся первыми в таблице.

Это 13-я победа “Шахтера” в чемпионатах Украины и четвертая подряд. У “Динамо” – 15 чемпионских титулов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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