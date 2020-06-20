 

Владимир Путин заявил о продолжении противостояния COVID-19 в РФ

20.06.2020, 21:30, Разное

Владимир Путин в рамках онлайн-конференции с медицинскими сотрудниками заявил о продолжении противостояния пандемии COVID-19, несмотря на ее отступление в РФ. Лидер государства верит, что в стране очень скоро появится вакцина от коронавируса.
В ближайших планах главы Российской Федерации – вручение государственных наград врачам и медработникам, которые продолжают активно бороться с новым вирусом и его последствиями. Владимир Путин надеется, что отечественный препарат от COVID-19 появится в ближайшие сроки.
“Нью-Информ”
Как сообщают ресурсы “Нью-Информ”, а также “Слово и Дело”, ссылаясь на сведения оперативного штаба, за прошедшие сутки от инфекции удалось вылечиться более 10 “Слово и Дело”,000 жителям России, количество излечившихся превысило количество зараженных.



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