Google Play Console рассекретила характеристики смартфона Motorola One Fusion с Snapdragon 710

20.06.2020, 21:30, Разное

Google Play Console рассекретила технические характеристики относительно недорогого смартфона Motorola One Fusion. Новинка обзавелась кремниевым процессором Qualcomm Snapdragon 710.

По имеющимся данным, в чипе содержится восьмиядерный Kryo 360, чья тактовая частота составляет до 2,2 ГГц. Motorola One Fusion обзавелась движком Artificial Intelligence (AI) Engine. За графическую работу устройства отвечает контроллер Adreno 616.

Новинка может похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем, разрешением 1600х720 точек, позволяющем воспроизводить изображения формата HD Plus. Фронтальная камера на 8 Мп располагается в верхней части дисплея, в небольшом каплевидном вырезе.

Смартфон будет иметь 4 ГБ “оперативки”, с целью увеличения объема памяти можно применять накопитель на 64 ГБ или 128. Производитель готовит к выпуску модификацию, в арсенале которой – 6 ГБ ОЗУ. Motorola One Fusion будет работать на базе операционной системы Android 10. Среди дополнительного оснащения мобильного аппарата – АКБ, чья ёмкость составляет 5000 мАч, основная камера на 48 Мп. Презентация нового продукта должна состояться через несколько недель.