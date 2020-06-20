 

В Греции заявили о готовности сжигать всех, кто вторгнется в страну

20.06.2020, 21:21, Новости дня

Глава генштаба Греции Константинос Флорос заявил, что вооруженные силы готовы предотвратить любые действия Турции и «сжечь» того, кто вторгнется в страну.

«Неделю назад начальник генштаба генерал Флорас прыгал с парашютом вместе с другими представителями вооруженных сил, направив послание предупреждения Турции. Теперь, говоря о турецкой агрессивности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, он не оставил никаких сомнений в том, как ответят греческие вооруженные силы в случае, если Турция нарушит греческий суверенитет – «Того, кто ступит на греческую землю, мы вначале сожжем, а затем будем спрашивать, кто это», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Open.

Военачальник не исключил, что в случае, если Турция переступит «красные линии», то начнется военный конфликт.

«Военный конфликт является вероятным. Никто не может исключить его. Если произойдет что-то такое, это не ограничится одной точкой, это расширится немедленно. Невозможно, чтобы произошло что-то в Кастелоризо и не распространилось повсюду», – сказал Флорос.

Кастелоризо – самый удаленный остров Греции. Он оказался в центре споров между Грецией и Турцией о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция для защиты своих суверенных прав готова ко всему, в том числе к военным действиям против Турции.

Политолог Станислав Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснял, что отношения Греции и Турции – это «мина замедленного действия под фундаментом НАТО».



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