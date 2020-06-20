Несидимдома

20.06.2020, 21:20, Разное

ТВ прощается с коронавирусом. Коронавирус уходит, но не прощается.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Интересно, кто-нибудь заметил, когда с телеэкранов испарилась плашка «сидимдома» (именно так, в одно слово)? Я — нет, и попытка обнаружить, когда она исчезла, будто ее и не было, успехом не увенчалась.

Могу предположить, что примерно тогда, когда объявили об отмене большинства карантинных мер в Москве. Москва ведь — центр мира. А то, что в других регионах страны пандемия не только не закончилась, а, напротив, набирает обороты, не так и важно. Там пусть главы регионов сами решают — сидеть населению дома или не сидеть. И кстати, там у них есть свое, местное ТВ — вот пусть и агитирует своих же.

А в Москве-то жизнь налаживается. Тут любопытно проследить, когда именно жизнь, по версии федеральных телеканалов, стала стремительно налаживаться. Сначала все было плохо. Очень плохо. Нет, не так — катастрофично! Цифры инфицированных коронавирусом росли и в Москве, и по стране — с этих сводок, похожих на фронтовые, почти два месяца открывались все выпуски новостей.

Тема борьбы с пандемией вытеснила все остальное не только из общественно-политических, но и из так называемых народных шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. «Сидите дома! Не добавляйте нам работы!» — буквально умоляли облаченные в «противочумные» костюмы врачи на фоне реанимационных отделений, забитых под завязку тяжелыми больными на ИВЛ.

Они пугали, и всем было страшно. Так страшно, что люди поверили в угрозу заражения и сидели-таки дома. А чтобы было не так страшно и не так пусто, ток-шоу и их участники предлагали зрителям, запертым в четырех стенах, разные способы самосовершенствования: наконец-то, дорогие сограждане, у вас появилось достаточно времени, чтобы читать книжки, смотреть фильмы и сериалы, общаться с детьми и дистанционно осваивать йогу.

Заботясь о безопасности своих ведущих, некоторые телеканалы перевели их на удаленный режим. Из студий убрали массовку. Иные гости-эксперты сидели во время эфиров в масках и перчатках.

Больше других запугивал и убеждал своих зрителей «сидеть на том месте, на котором сидите», как можно дольше экзотический ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов.

Много дней подряд. Ровно до 26 мая, когда очередной выпуск главной новостной программы страны он открыл ликующим сообщением: «Торжествам быть! Как и было обещано, все будет — будет и парад, будет и "Бессмертный полк", будет и юбилей великой Победы… Наш президент сегодня отдал приказ».

А коронавирус? Он куда-нибудь делся? Или ему «наш президент» тоже отдал приказ отступить, и он, струхнув, поднял лапки и удалился в сторону моря, стуча копытами?

Нет, он, конечно, сразу никуда не делся, но… стал отступать. Клейменов же, прежде чем перейти к следующему сюжету под оптимистическим заголовком «Жизнь налаживается», предупредил: «Я уже как-то вспоминал про кессонную болезнь. Это если в море глубоко погружаешься, а потом резко всплываешь, это может привести к самым печальным последствиям. Как говорят опытные аквалангисты, кровь может "вскипеть". Поэтому медленно поднимаемся на поверхность. Не спешим никуда».

Впрочем, «всплывали» телевизионщики все равно настолько стремительно, что у зрителей действительно могла вскипеть кровь.

Еще вчера «ужас-ужас-ужас» — а уже 28 мая в программе «Док-ток», где двумя днями раньше переживали за ведущего Александра Гордона, возможно, подцепившего проклятую «корону», Елена Малышева, вся светясь, объявила: «Москва оживает!» Открываются летние веранды кафе и ресторанов, стоматологические клиники, непродовольственные магазины. «С 1 июня можно будет пойти в ГУМ?» — с надеждой спросила Малышева предпринимателя Михаила Куснировича. «Да», — с улыбкой подтвердил тот. «Боже, какое счастье! — выдохнула исстрадавшаяся по шопингу главный телеврач страны. — Будем с оптимизмом идти вперед!»

«Ковид все — уже уходит, насосался крови и устал», — отрапортовал главный уполномоченный по связям с коронавирусом доктор Мясников. Прежде в программе Катерины Катрикадзе на канале RTVI он вслед за коллегой Малышевой назвал вирус и его проделки в отдельно взятой стране абсолютно русским чудом: «Если мы сейчас на третьем или четвертом месте в мире по инфицированности — ок, мы инфицированы. А почему мы не умираем? Почему у нас тяжелых нету?» И сам же ответил «в плане шутки»: «Может, это просто наша национальная любовь к гречневой каше?»

Неудачно пошутил доктор Мясников. Политически неграмотно. Ну какая такая гречка? «Голосование по поправкам — вот что оказалось самым эффективным противовирусным. Учитесь, международные PR-компании, как нужно бороться с заразой», — так объяснил «русское чудо» Алексей Пивоваров на своем канале «Редакция». Тоже пошутив, конечно.

Шутки шутками, но Кирилл Клейменов 1 июня выдал такую подводку к сюжету под названием «Идем на поправку»:

«Эпидемии в итоге мы оказались не по зубам, поэтому через месяц, 1 июля, мы все-таки сделаем это — проголосуем». На полном серьезе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, глядя все еще удаленному Путину прямо в глаза, подтвердила: «Пройден острый этап подъема… Голосование не приведет к ухудшению эпидемиологической обстановки».

«Справились! — с облегчением выдохнула Елена Малышева в очередном выпуске шоу «Док-ток» под названием «Коронавирус снимает корону». — Заканчивая, по сути дела, историю этой вспышки… нам по-прежнему есть чем гордиться».

«Почему число заболевших в сутки в РФ существенно не снижается, а держится на отметке 7–8 тысяч?» — спросила Наиля Аскер-Заде у Анны Поповой 17 июня в программе «Вести». «Не могу с вами согласиться, — ответила Попова. — Существенно-несущественно, но снижается».

«При этом все всё понимают. Зараза не растворилась, — подытожил Алексей Пивоваров историю с внезапно отступившим коронавирусом в преддверии голосования за новую Конституцию, — основная цель отмены самоизоляции — обеспечить голосующих положительными эмоциями».

Федеральные телеканалы тоже все прекрасно понимают. Некоторые даже попытались было во время тотальной самоизоляции стать и источником информирования аудитории, и советчиком, и просветителем, и утешителем. Ненадолго. По приказу стали, по приказу и перестали.

Пропагандистам Путин дал приказ. Проклятый вирус с позором изгнан из информационного поля под лязг тяжелых военных машин, репетирующих парад Победы, да под напором электората, который весь извелся от желания поскорее проголосовать за «новую жизнь», как определил тот же Клейменов итог голосования за поправки в Конституцию.

Нам бы старую не потерять в самом прямом смысле слова.

Но они подумают об этом завтра, когда отшумят все запланированные праздники и массовые гулянья. Как сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, когда его спросили, не опасается ли он вспышки коронавируса после неотмененного парада Победы 9 мая: «Цыплят по осени считают». Цинично, но, по крайней мере, честно.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»