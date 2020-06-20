 

Медики рассказали о пользе регулярного употребления лимонов

20.06.2020, 21:17, Разное

Медики рассказали, почему необходимо регулярно употреблять лимоны. Этот вид цитрусовых часто добавляют в напитки, сладкие блюда, однако пользу для организма кисловатый продукт может принести лишь в чистом виде.
Лимон является настоящим кладезем пищевых волокон, калия, витаминов А, В1, В2, С, меди, флавоноидов, цинка, натрия, железа, магния и других важных для нормальной работы организма элементов. Яркий плод представляет собой мощное профилактическое средство от простудных заболеваний. Благодаря частому потреблению лимонов можно укрепить сердечную мышцу, стенки сосудов, улучшить работу головного мозга, восстановить аппетит, активизировать функции иммунитета.

Полезные свойства плода проявляются, если правильно его употреблять. Есть один или больше лимонов в сутки для здоровья небезопасно, оптимальное количество – несколько колец цитрусового. Продукт допустимо добавлять лишь в теплую воду, поскольку в кипятке все витамины и микроэлементы теряют свои качества.

Медики рекомендуют избегать прием лимона людям, страдающим от гастрита, заболеваний печени, язвы желудка, аллергии на цитрусы. Плод лучше не есть женщинам, вскармливающим грудью и детям до 3 лет.



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