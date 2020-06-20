Эксперт Митрахович рассказал, какими будут последствия отказа Польши от российского газа

20.06.2020, 21:09, Разное

Станислав Митрахович рассказал, какими могут быть последствия отказа Польши от российского газа. По мнению экономического эксперта, Варшава этим решением ставит под угрозу конкурентоспособность своей промышленности.

Польское правительство приняло решение прекратить газовое сотрудничество с Россией, которое давно являлось поводом для экономической борьбы двух государств. Такая радикальная мера может привести к крайне негативным явлениям для самих поляков. По словам Митраховича, для Кремля серьезной потери в отказе от газа Варшавы не будет, тогда как Польша экономически проиграет, поставив под удар собственную химическую промышленность, чья конкурентоспособность зависит от дешевого топлива.

“Инфореактор”

Как пишет издание “Инфореактор”, выбирая других поставщиков и пытаясь угодить США, власти Польши поступают опрометчиво, ведь им придется совершать закупку СПГ, стоимость которого сильно превышает стоимость “трубного газа”. Если не сотрудничать с РФ полностью, тогда возникает необходимость в разрыве торговых отношений между странами, – отметил специалист.