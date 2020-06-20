В Западной Германии установили первый памятник Ленину

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20.06.2020, 21:08, Новости дня

В немецком городе Гельзенкирхен по предложению Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) установили памятник Владимиру Ленину, сообщил представитель партии Петер Вайспфенинг.

«Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии – после «бархатной революции» она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленину», – отметил Вайспфенинг РИА «Новости».

Представитель партии уточнил, что высота монумента – 2 метра 15 сантиметров, она находится на постаменте.

Решение установить памятник вызвало протест у администрации города, правых радикалов и центристко-консервативного Христианско-демократического союза, куда входит канцлер Ангела Меркель.

«Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за(…) закона об охране памятников, поскольку фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена», – заключил представитель МЛПГ.

Ранее власти города утверждали, что статуя будет «нарушать облик» соседствующих с ней зданий 30-х годов XX века, но установку памятника разрешил суд.



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