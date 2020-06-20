Мнение: Поговорил о реформе ФСИН с генералом ФСИН…

20.06.2020, 20:57, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

2 июня 2010 года (среда)

Начальник отряда № 1 ФБУ КП-17 Ильнур Сагитов, старший лейтенант – с виду вполне приличный человек. Но в зале Мамадышского районного суда, где сегодня рассматривалось моё заявление об отмене приказа о переводе меня из бани в свинарник, Сагитов врал. Врал неуклюже, не вдохновенно. Вранье было видно невооруженным глазом. Судья не мог не заметить этого. Но сделал вид, что не заметил. И поверил на слово, что мой перевод в свинарник был обусловлен «производственной необходимостью», поскольку «ряд работников свинарника были переведены на посевную и пришлось затыкать кадровую брешь». Ни одного доказательства (приказов о переводе на посевную) представлено не было. Как не нашлось ответа и на вопрос о том, почему меня не отправили на посевную?

Но суду ответы на эти вопросы не понадобились. Суд и без них решил, что приказ о переводе вполне себе законен и отменять его нет необходимости.

В общем, в удовлетворении моего ходатайства об отмене приказа о назначении меня на грешную для мусульман работу, суд отказал. Оглашена была только результативная часть решения. Полное решение обещали представить 7 июня.

3 июня 2010 года (четверг)

Десять человек поехали в Мамадышский райсуд на рассмотрение ходатайств об условно-досрочном освобождении. Ещё двое – на рассмотрение представлений о смягчении режима отбывания наказаний – с колонии–поселения на исправительные работы.

Восемь человек вернулись из Мамадыша глубоко несчастными людьми. Потому что суд отказал в удовлетворении их ходатайств. А четверо покинули Дигитли вполне счастливыми, потому как суд посчитал, что они исправились и не нуждаются в дальнейшем пребывании в колонии-поселении.

4 июня 2010 года (пятница)

Дождались! Приехал начальник УФСИН РФ по Татарстану генерал-лейтенант Джауфит Хамадишин. Открыл столовую. Всех, кто был в «жилой зоне», выстроили перед столовой для участия в церемонии перерезания красной ленточки.

– А что это вы в джинсах? – обратил внимание генерал на мою вольную одежду.

– Реализую право, предоставленное мне министром юстиции России.

– Какое право?

– Согласно статьи 14 «Правил внутреннего распорядка» осужденные, содержащиеся в колониях-поселениях, могут носить гражданскую одежду – выпаливаю на одном дыхании.

– Вообще-то да, можете… – неуверенно согласился генерал.

Хамадишин произнес речь и предоставил право перерезать красную ленточку двум женщинам-осужденным. Когда ленточку перерезали, генерал пригласил всех в столовую. После экскурсии генералу захотелось поговорить с осужденными «за жизнь». Но разговор не получился. Осужденные на всякий случай молчали.

– Джауфит Закирович! – окликнул я генерала, когда он собрался покинуть столовую. – Разрешите обратиться?

– Это у нас кто? – генерал сделал вид, что не узнал меня.

– Политзаключенный Муртазин.

– Ну, обратитесь – несколько растерялся генерал.

– Можно попроситься к вам на личный прием?

– Хорошо, политзаключенный, пройдемте.

Вышли на улицу.

– Где мы можем поговорить? – обратился Хамадишин к начальнику колонии.

– Можно у меня в кабинете – растерянно ответил Кашапов.

– Хорошо, пойдемте, политзаключенный…

Но до кабинета начальника колонии мы так и не дошли. Генерал начал разговор, едва мы отошли от столовой метров на тридцать. Возможно, опасался остаться в кабинете один на один со мной. Чтобы я не разжег в нем социальную рознь. А возможно, хотел показать, что у него нет секретов от своих подчиненных.

– И о чем вы хотели поговорить? – спросил меня генерал, оглядывая сотрудников колонии, столпившихся вокруг нас. Сотрудники напряглись. Видимо, ждали, что я начну жаловаться на них. Но я не начал. Мелковато!

– Джауфит Закирович, меня серьезно беспокоит реформирование системы исполнения наказаний, о которой не устают говорить министр юстиции и директор ФСИН России. Боюсь, что эта реформа выльется в пустышку. Для реформирования нет законодательной базы. Сегодня в России из 850 тысяч осужденных около 150 тысяч отбывают наказание в колониях-поселениях, остальные – в тюрьмах и колониях общего и строгого режима. В результате реформирования системы исполнения наказания в тюрьмах да колониях должно остаться 150 тысяч арестантов, остальные будут отбывать наказания в колониях – поселениях.

Цели-то реформы заявлены благие – гуманизация, отделение «обычных» осужденных от «авторитетов» криминального мира. Но, боюсь, что реформа захлебнется. Нельзя заставить колонию-поселение жить «не по понятиям», когда вся Россия живет «по понятиям». Или надо честно сказать, что цель реформы куда прозаичнее – снижение бюджетной нагрузки, радикальное сокращение расходов на содержание осужденных. Или же начать с законодательной базы.

Сегодня в УИК РФ всего две статьи, посвященные колониям–поселениям. В ПВР еще пяток. Условия отбывания наказания в колониях–поселениях практически не регламентированы. В итоге, колонии–поселения превращаются в вотчины начальников этих учреждений, которые вынуждены организовать жизнедеятельность колоний, руководствуясь не законами и нормативными документами, а исключительно своими представлениями о том, как должна функционировать колония. У нас, к примеру, территория колония скукожилась до территории «жилой зоны».

Генерал слушал меня внимательно, не перебивая. Услышав про КП-17, улыбнулся, мол, сейчас начнется самое главное – жалобы на администрацию. Но не началось. Развивать тему границ КП -17 не стал:

– Минюст России обладает правом законотворческой инициативы. Никто не мешает министру юстиции внести в Госдуму законопроект о внесении поправок в уголовно-исполнительный кодекс России. Возможно, что это будет отдельная глава в УИК. Могу я обратиться к министру юстиции России со своими предложениями? Есть кое-какие соображения.

– Почему нет? Я не могу вам запретить.

– А без перлюстрации? Напрямую?

– Я же не знаю, что вы хотите написать… – генерал совсем растерялся.

– Если министр посчитает необходимым довести до вас содержание моих писем, он это сделает….