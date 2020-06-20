«Зенит» победил ЦСКА с разгромным счетом

20.06.2020, 20:53, Новости дня

Петербургский «Зенит» разгромил московский клуб ЦСКА со счетом 0:4 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), посвященном медицинским работникам.

Голами отметились Бранислав Иванович (вторая минута), который забил первый мяч «Зенита» в гостевых встречах с ЦСКА с 2015 года (в последний раз «Зенит» забивал армейцам на выезде 12 сентября 2015 года, матч завершился со счетом 2:2), Малком (9, 45) и Себастьян Дриусси (90+4, с пенальти), передает ТАСС.

На 89-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник армейцев Вадим Карпов. Лучшим игроком матча признан Иванович, Малком забил второй и третий голы в составе «Зенита».

Отметим, что футболисты «Зенита» вышли на предматчевое построение в майках с фотографиями погибших петербургских медицинских сотрудников. На 21-й минуте встреча была приостановлена, все участники матча аплодисментами выразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона, на трибунах был размещен баннер с надписью «Спасибо врачам».

«Зенит» победил ЦСКА в гостях впервые с 1 ноября 2014 года. ЦСКА потерпел крупнейшее поражение дома в матче с «Зенитом». Ранее армейцы проигрывали дома с разницей не более двух мячей. Крупнейшую победу над ЦСКА «Зенит» одержал в домашнем матче чемпионата РФ 2001 года (6:1). «Зенит» не проигрывает в чемпионате 12 матчей подряд, в последний раз петербуржцы на выезде уступили московскому «Локомотиву» 28 сентября 2019 года (0:1).

Благодаря победе петербургский клуб, который набрал 53 очка, упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, «Локомотива» и «Краснодара», до 12 очков. «Локомотив» в воскресенье примет «Оренбург», «Краснодар» – московское «Динамо». Армейцы занимают пятое место с 36 очками. В следующем туре ЦСКА 27 июня сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Зенит» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата РФ проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Матч на «ВЭБ-Арене» стал пятым из восьми в первом после приостановки из-за пандемии коронавируса туре чемпионата России. Болельщики начали стягиваться к стадиону за несколько часов и, чтобы укрыться от дождя, разместились под крышей у входа на VIP-трибуну и магазина с фанатской атрибутикой. В таких условиях о соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра не могло быть и речи. О мерах предосторожности болельщикам неоднократно напоминали стюарды и представители правоохранительных органов, однако прислушивались к их рекомендациям далеко не все.

Как и на других стадионах, проверка температуры у болельщиков приводила к скоплениям людей у входных групп. Тем любителям футбола, которые пришли на игру без масок и перчаток, ЦСКА выдавал их перед входом на территорию стадиона. Уже после выхода на трибуны большинство болельщиков стали занимать специально отмеченные места, соблюдая тем самым социальную дистанцию.

Начало игры было задержано на несколько минут, хотя игроки ЦСКА были готовы ввести мяч в игру. Перед матчем игрок ЦСКА Марио Фернандес получил приз за лучший гол лиги в марте, забитый в ворота екатеринбургского «Урала». На 21-й минуте встреча была привычно остановлена, игроки обеих команд аплодисментами поблагодарили врачей, благодаря которым возобновление сезона в РПЛ стало возможным.

Два быстро пропущенных мяча добавили страсти активным болельщикам домашней команды, пользуясь тем, что фанатов соперника нет на стадионе, они одну за одной исполняли песни в поддержку любимого клуба. После того, как «Зенит» забил третий матч, с трибун стали разноситься оскорбительные кричалки как в адрес гостей, так и в адрес армейцев.

В отличие от игроков ЦСКА, болельщики армейцев оказались хорошо готовы к возобновлению сезона. Пока футболисты наносили большинство ударов по воротам «Зенита» со средней и дальней дистанции, фанаты делали все возможное, чтобы оказать моральное давление на петербуржцев. Но гости были гораздо лучше готовы к рестарту РПЛ и довольно спокойно довели дело до итоговой победы.