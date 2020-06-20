Мнение: Сватья, баба, Бабарико

20.06.2020, 20:42, Разное



“Типаж, который любят люди”. Виктор Бабарико, достойная смена Луке.

Белорусский Лука определенно потрясает своей колхозной простотой, которая, что ни говори, хуже воровства. Нет, конечно, и мы тут в России привыкли уже практически ко всему – но арестовать за месяц до выборов кандидата в президенты, обвинив его – официально! – в “попытке захвата власти в стране”??! Это какая-то совершенно офигительная история.

Лукашенко взял под арест некоего Бабарико – бывшего, как пишут, банкира; бывший банкир “обнаглел” настолько, что решил принять участие в президентских выборах – и даже вроде бы собрал уже 500 тысяч подписей в свою поддержку (при необходимых 100 тысяч). Видимо, как раз полмиллиона подписей доконали “батьку” – он счел загадочного Бабарику главным конкурентом.

Блин, ну нельзя же так откровенно?!

Все-таки старый черт, похоже, окончательно выжил из ума. 26 лет у власти без перерыва – это диагноз. А уж какие фортели станет выкидывать Путин, если тоже досидит 26 лет – даже не хочется представлять.

Понимаю белорусов, которые готовы уже проголосовать хоть за Бабарико (он грек, что ли?), хоть за черта лысого – лишь бы прекратить, наконец, этот день сурка. Но тут и обнаруживается неизбежное, хотя и крайне неприятное: сурок-то уходить не собирается! Он хочет править ВЕЧНО, а “выборы” рассматривает только как досадный бессмысленный ритуал!

Очень интересно, что теперь будут делать белорусы. По-моему, на беспредел все-таки надо уже как-то реагировать. Я за них болею.