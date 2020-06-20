Умер первый тренер Дарьи Клишиной Юрий Кириллов

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20.06.2020, 20:31, Новости дня

Первый тренер российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Юрий Кириллов скончался на 80 году жизни. Причина смети заслуженного тренера РФ не сообщается.

Юрий Кириллов был первом тренером серебряного призера чемпионата мира, двукратной чемпионки Европы в закрытых помещениях прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Среди учеников Юрия Алексеевича 17 мастеров спорта СССР и России. Наиболее известны чемпион Европы Валентин Таратынов, чемпион СССР Николай Корнеушкин, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы Евгений Антонов.

В 2016 годуЮрий Алексеевич Кириллов стал первым и единственным в Тверской области заслуженным тренером РФ по легкой атлетике. В 2013 он был удостоен звания заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.



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