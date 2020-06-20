Московские врачи помогут коллегам из Забайкалья

20.06.2020, 20:31, Новости дня

Московские врачи отправятся в Забайкалье, чтобы помочь коллегам в борьбе с новым коронавирусом. Столичные медики поделятся лучшими практиками по организации лечения ковид-пациентов на дому и расскажут об основных аспектах диагностики коронавируса с помощью КТ.

В состав командируемой бригады войдут врачи разных профилей – рентгенологи, диагносты, инфекционисты, специалисты по первичной медико-санитарной помощи, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.