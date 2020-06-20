Федор Добронравов ушел из театра Сатиры
20.06.2020, 20:30, Новости дня
Народный артист РФ Федор Добронравов уволился из театра Сатиры. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
По сообщению представителя пресс-службы театра, спектакли, в которых занят Добронравов он доиграть не смог, поскольку театр закрылся в связи с пандемией коронавируса. Что будет в новом сезоне, пока неизвестно, пишет РИА Новости.
Почему уволился Добронравов и какие у него планы, не уточняется.
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