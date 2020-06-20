VOAэкспресс 20 июня 2020

20.06.2020, 20:30, Новости дня

Памятник

Последние недели в США демонстранты, протестующие против расовой несправедливости, выступают за демонтаж памятников личностям, связанным с историей рабства. На этот раз под удар попал единственный памятник генералу Конфедерации в Вашингтоне.

Маски

Можно ли дезинфицировать медицинские маски в домашних условиях? Ученые рассказали «Голосу Америки» об отличиях между маской из ткани, хирургической маской и маской N95.

Эскимо

Популярное мороженое «Эскимо» компании Dreyer’s, запатентованное ровно сто лет назад, больше не появится на прилавках под таким названием. На волне протестов против расизма производитель решил отказаться от названия «Эскимо», а также изменить дизайн этикетки, посчитав их «уничижительными» по отношению к коренным народам северных регионов Азии и Северной Америки

Тест

Статуя Свободы, Мемориал Линкольна, Монумент Вашингтону, гора Рашмор — американские монументы в представлении не нуждаются и являются одними из главных достопримечательностей США. А как хорошо вы знаете американские монументы? Проверьте свои знания в новой викторине «Голоса Америки»!