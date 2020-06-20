 

В Днепре арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

20.06.2020, 20:21, Новости дня

Индустриальный райсуд Днепра избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве 26-летнего оперуполномоченного Шевченковского райотдела полиции Дарвина Потуданского. Об этом 20 июня проинформировала полиция Днепропетровской области.

“49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанным оказался ранее не судимый житель города Днепра”, – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 июня. По данным полиции, злоумышленник, которого пытались задержать за разбойное нападение, несколько раз выстрелил в Потуданского. “Раненому удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники”, – рассказали правоохранители. От полученных ран полицейский умер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / В Лихтенштейне определять COVID-19 попробуют браслетами для зачатия

26.05 / Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке

25.04 / США могут скупить акции энергетических компаний

25.05 / Названа причина перестрелки на юге Москвы

08.06 / Зеленский: Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез

23.04 / “Энергоатом” сначала опубликовал, а затем удалил пресс-релиз о ситуации с энергоблоками АЭС – СМИ

04.05 / Азиатские рынки снизились на фоне споров США и Китая о происхождении коронавируса

09.06 / Московская биржа открылась разнонаправлено

04.06 / Арахамия объяснил причину планируемой замены Пристайко

18.05 / В Подмосковье мужчина нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска