Мнение соседей

20.06.2020, 20:15, Разное

Опубликовано первое заключение Венецианской комиссии Совета Европы по поводу поправок в Конституцию РФ.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы — далее «ВК») 18 июня опубликовала заключение (Opinion) об оценке изменения в статье 79 Конституции РФ. Соответствующий запрос был направлен ВК в январе 2020 года Комитетом ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека. Из-за карантина Opinion объемом в 18 страниц мелкого текста (на английском) и 70 пунктов принято по переписке и с запозданием, а в его основу легли мнения конституционалистов Греции, Франции, Швеции, Германии и Нидерландов.

О Венецианской комиссии мы говорили в мае со Станиславом Станских и Юрием Джибладзе (на сайте «Новой» 28 мая). Они инициировали обращение к Совету Европы с просьбой проанализировать и другие поправки в Конституцию РФ, а также порядок их принятия. Эта петиция собрала уже более 225 тысяч подписей, поддержана Комитетом по мониторингу ПАСЕ, соответствующей запрос также направлен в ВК, но там работа потребует гораздо больше времени, и речь пока о более узком и отдельном вопросе.

Зато он весьма щекотлив – это вопрос об исполнении государственными органами РФ международных договоров и решений, в первую очередь ЕСПЧ, которые им часто не нравятся. На самом деле, они и до сих пор исполнялись далеко не всегда, не говоря уже о внесении соответствующих изменений в законодательство и судебную практику,

но до сих пор лицам, выигравшим дела «против РФ», по крайней мере, выплачивались присуждаемые ЕСПЧ денежные компенсации.

ВК отмечает, что возможность объявлять решения ЕСПЧ неисполнимыми в РФ была предоставлена КС на основании федерального конституционного закона и ранее, однако закрепление этого полномочия на конституционном уровне «вызывает обеспокоенность» (пункт 64 заключения).

Прежде ст. 79 Конституции позволяла РФ передавать часть своих полномочий по международным договорам, «если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя», а по новой редакции статьи 125 Конституции (в части 5 прим. пункт «б») КС решает вопрос о возможности исполнения решений международных органов, если они «не противоречат основам публичного правопорядка» и «в их истолковании, противоречащем Конституции РФ» (выпутываться из этой формулировки и будет вправе только сам КС РФ).

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ВК деликатно отмечает, что полномочия КС РФ здесь существенно расширяются, а мы без обиняков можем предположить, что теперь «не соответствующим Конституции РФ», например, в части закрепленных в ней «переданных нам предками идеалах и вере в Бога» (статья 67 прим.) может быть признано практически любое решение ЕСПЧ.

В пункте 66 заключения ВК выражает обеспокоенность и тем, что наделение президента правом обращаться в Совет Федерации с представлениями об отстранении судей КС от должности (поправка к ст. 83 Конституции РФ) делает Конституционный суд «уязвимым для политического давления» (на самом деле это намек в сторону всей судебной системы РФ, так как такое же право президенту предоставлено и в отношении председателей всех судов выше районного уровня и их замов).

Это мы понимали даже и до внесения поправок и разъяснений из Венеции.

В целом Венецианская комиссия высказалась очень аккуратно и с многочисленными реверансами в сторону Конституционного суда РФ.

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Но это же вам не Телеграм блокировать!

Можно не сомневаться, что решение ВК будет обыграно российской пропагандой в том смысле, что органы Совета Европы «вмешиваются»-таки в процесс одобрения поправок к Конституции РФ их «общероссийским голосованием», и этот пропагандистский ход может даже несколько увеличить число тех, кто проголосует за.

Но и такое одобрение не убережет РФ и от следующего и более развернутого Opinion по поводу всех поправок (в том числе касающейся «обнуления» президентских сроков), и не только Венецианской комиссии, но и в целом ПАСЕ. Да, и это тоже будет лишь мнение — но международного сообщества, членом которого РФ является независимо от того, нравятся ей соседи по дому или нет.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ