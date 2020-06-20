Польский генерал назвал уязвимость партнерства Дуды и Трампа

20.06.2020, 20:08, Новости дня

Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.

Перед осенними выборами в США Трамп хочет показать, что Варшава выступает надежным союзником Вашингтона, отметил генерал в беседе с Do Rzeczy, передает RT.

При этом не исключен вариант, что Трамп может не победить на выборах, после чего ситуация будет весьма шаткой.

Скшипчак пояснил, что польская сторона прилагает все усилия для того, чтобы американские военные устроили базы в стране. «Они уже здесь. Не имеет значения, будет больше или меньше солдат. Это не имеет ни малейшего значения в контексте безопасности. Это демагогия», – отметил он.

По мнению военачальника, Польше нужно отказаться от риторики «передачи» военных из Германии, поскольку эта операция повредит НАТО. Также Скшипчак дал общую оценку деятельности американского лидера.

«Трамп – слабый политик, но при этом он отличный бизнесмен. В контексте встречи с нашим президентом и шагов в плане обороноспособности, он действует в качестве бизнесмена. Тем более, что в целом он хорошо ладит с [президентом РФ Владимиром] Путиным, в то время как у нас нет хороших отношений с Россией. Но будучи рядом с Трампом, мы по сути поддерживаем американскую промышленность. Мы никогда не направляли столько средств на американскую промышленность, как это имеет место сейчас», – сказал он.

Также генерал отметил, что ни одна страна в Европе не платит США столько, как Польша, из-за чего военная промышленность страны существенно теряет.

«Мы не можем быть заложниками политических решений в плане закупок военной техники. Политическое лоббирование иностранной техники – недопустимо. Иностранные лоббисты часто говорят устами польских политиков, а это в свою очередь наносит ущерб польскому налогоплательщику», – заключил он.

Напомним, Польша стремится к независимости от РФ с помощью развития энергетической и транспортной инфраструктуры и укрепления союза с США. Однако американцы строят свою базу ПРО в Редзикове, а присутствие военных США в регионе и американской военной инфраструктуры означает, что Польша больше «не является зоной российского влияния».

В России, в свою очередь, считают, что Польша может представлять угрозу для страны только в одном случае – при готовности предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс. Как отметил Песков, Москва всегда говорила о нежелательности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, однако такая политика вынуждает принимать ответные меры.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.