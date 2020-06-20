Мнение: Негры бьют белых по всей Америке

20.06.2020, 20:00, Разное

На месте гибели чернокожего мученика начались чудеса. Сектанты оперативно установили прямо на асфальте ванну для расового крещения, уже фиксируются первые случаи излечения хронических заболеваний. Эпидемию коронавируса, конечно, никто не отменял, однако дух Джорджа Флойда, вероятно, сумеет отогнать от участников мистерий и эту инфекцию:

https://www.interfax.ru/world/713563

https://www.ntv.ru/video/1875260/

Помните советский анекдот про антисемита?

Двое побили еврея в троллейбусе. Их допрашивают: зачем, почему. Сначала рассказывает офицер:

— Еду на свидание, форма новая, ботинки сверкают. Тут мне какой-то гад грязным сапогом прямо на ногу наступил и стоит, как ни в чём не бывало. Ну, думаю, если через минуту не извинится, дам ему в морду.

Потом объясняет второй пассажир:

— Товарищ офицер смотрит то на часы, то на еврея. То на часы, то на еврея. Тут как даст ему в морду! Ну, я подумал, по всей стране началось…

В США многие восприняли успехи протестов как сигнал к началу расовой войны. ЮТуб пестрит видео с немотивированной агрессией негров в адрес своих бледнолицых соотечественников. Вот, к примеру, Манхэттен, сердце Нью-Йорка. Тридцатилетний жлоб бьёт в голову девяностолетнюю старушку, учительницу на пенсии:

https://www.youtube.com/watch?v=6jfN1kXPiak

Журналисты сообщают, что подозреваемый уже задержан. Полиция хорошо с ним знакома, он арестовывался более 100 раз.

А вот группа подростков-негросят жестоко избила покупателя, который попросил их не лезть без очереди на кассу:

https://www.youtube.com/watch?v=YJGQON8lrnc

Начинают американцы потихоньку травить и своих полицейских, причём в буквальном смысле. Три офицера полиции попали в больницу после того, как в их молочные коктейли попало какое-то химическое чистящее средство:

https://edition.cnn.com/2020/06/16/us/nypd-officers-sick-shake-shack-trnd/index.html

Всё идёт по плану покойного Владимира Ильича. В своё время он давал подельникам ясные инструкции по поводу полицейских (Ленин, ПСС, т. 11, с. 336, 337, 338):

https://scisne.net/a-1487

Пусть тотчас же организуются отряды от 3-х до 10, до 30 и т.д. человек. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и т.д. <…> Проповедники должны давать отрядам каждому краткие и простейшие рецепты бомб, элементарнейший рассказ о всем типе работ, а затем предоставлять всю деятельность им самим. Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие – нападение на банк для конфискации средств для восстания <…> не бойтесь этих пробных нападений. Они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня, а сегодня беда в нашей косности, в нашем доктринерстве, ученой неподвижности, старческой боязни инициативы. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых».

В полном соответствии с революционной доктриной травят и ЧСИР, родственников полицейских. Так, с работы уволили приёмную мать офицера полиции Гаррета Рольфа, который убил при задержании негра Рейшарда Брукса:

https://www.breitbart.com/politics/2020/06/18/tucker-carlson-atlanta-officer-garrett-rolfes-stepmother-was-fired/

Напомню, что Америка — это не Россия. Увольнение с волчьим билетом часто приводят к неспособности платить по кредитам и к необходимости переезжать в бедный район. Так как в бедных районах обычно живут негры, для матери полицейского такой переезд был бы самоубийством. Следовательно, ей с большой долей вероятности придётся бросать всё и ехать из родного города в какой-нибудь депрессивный штат.

Неудивительно, что офицеры полиции, глядя на всю эту революционную вакханалию, отказываются работать. Они публикуют проникновенные обращения к народу, берут фальшивые больничные, просто перестают выезжать на вызовы:

https://monetam.livejournal.com/1337494.html

Полагаю, именно на такой эффект разжигатели и рассчитывали. Тяжелее всего приходится пожилым людям, которые помнят ещё, как Америка была великой, и которые не понимают, почему страну охватило коллективное безумие. «Дайте мне ружьё, я пристрелю этих сукиных сынов», — говорит в сердцах девяностолетний ветеран Второй мировой, воевавший на тихоокеанском фронте под началом генерала Макартура. «Это просто их мнение, они имеют право, сэр», — пытается успокоить его другой военный, молодой и чернокожий.

«Это коммунистические ублюдки», — показывает ветеран пальцем на беснующуюся толпу:

https://www.youtube.com/watch?v=LQUDjt1kqeo

Чернокожий профессор из Беркли написал большую статью о реальных проблемах негров — анонимно, разумеется, чтобы его не подвергли травле. Если вы владеете английским, рекомендую прочесть целиком, статья стоит того:

https://www.infowars.com/anonymous-berkeley-professor-shreds-blm-injustice-narrative/

В частности, профессор указывает, что склонность негров к криминалу никак нельзя объяснить угнетением, нищетой и «белым превосходством». Так, к примеру, выходцы из Нигерии, неотличимые внешне от обычных негров, попадают в тюрьму реже, чем даже белые.

Табличка по уровню убийств показывает, что самая богатая группа негров всё равно совершает вдвое (!) больше убийств, чем самая бедная группа белых:

Действительно, чем беднее человек, тем более он склонен к преступлениям, это известный факт. Криминал опускает людей на дно. Вместе с тем статистика вполне ясно показывает, что одной только бедностью высокий уровень преступности среди негров объяснить нельзя.

Также профессор пишет, что если считать большую долю негров в тюрьмах признаком их угнетения, придётся признать, что в США торжествует репрессивный матриархат, который подавляет мужчин, отправляя их в тюрьму в разы чаще, чем женщин. Такой вывод абсолютно неприемлем для американских леваков, которые считают женщин такой же угнетённой группой, как и негров.

Профессор разбирает и другие доводы леваков, не оставляя от них в итоге камня на камне: ему несложно это сделать, так как он сам негр, он сам страдал от джорджей флойдов, он знает проблему изнутри.

К сожалению, профессор ошибается, думая, будто протесты в США имеют хоть какое-то отношение к реальным проблемам общества. Как и любые другие революционеры, нынешние ставят перед собой только одну цель — захватить власть в стране. Будьте уверены, слезинка негра интересует разжигателей в самую последнюю очередь.