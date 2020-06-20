Сопернику Лукашенко на выборах предъявили обвинение

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20.06.2020, 19:53, Новости дня

Претенденту на пост главы Белоруссии и бывшему руководителю «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико предъявили обвинение, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

«Мы сегодня были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя», – рассказал РИА «Новости» защитник.

Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщал о задержании Бабарико по делу против «Белгазпромбанка», возбужденного по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имущество арестовано.

Сам Бабарико, которого в Белоруссии уже признали политзаключенным, заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг «Белгазпромбанка», носит заказной политический характер.

Он возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания, а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь.

Всего по делу арестованы около 20 человек, включая сына Бабарико.



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