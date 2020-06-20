 

Футболисты «Спартака» захотели выплатить штрафы за своих болельщиков

20.06.2020, 19:53, Новости дня

Игроки московского «Спартака» выразили готовность выплатить штрафы за болельщиков, обвиненных в хулиганстве, сообщил капитан команды Георгий Джикия.

В пятницу болельщики клуба устроили акцию в поддержку команды у домашнего стадиона «Спартака» в Тушино. Они перекрыли дорогу и начали поджигать файеры. СМИ сообщали, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении фанатов.

«Наверное, смысла нет (в заведении) уголовного дела. Наверное, если будут штрафы, полностью возьмем на себя. Приятно было наблюдать, как ребята нас проводили со стадиона и встретили по дороге в Туле. Спасибо за поддержку, за дорогу. Если будут штрафы, мы узнаем всё и всё это компенсируем», – сообщил Джикия, передает РИА «Новости».

Матч РПЛ «Арсенал» – «Спартак» завершился в пользу московской команды со счетом 3:2.

Сам клуб также вступился за своих фанатов.

«ФК «Спартак» (Москва) благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч. А также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку, и просим правоохранительные органы отпустить задержанных», – говорится в заявлении команды, опубликованном в соцсетях.

Ранее сообщалось, что у ассистента арбитра, который должен был выйти на матч между «Арсеналом» и «Спартаком», диагностирован коронавирус.



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