Личное: Импотенция Домогарова

20.06.2020, 19:36, Разное

Вторым, после Ефремова, по известности в артистической среде алкоголиков столицы является Домогаров. Лицо — будто с Харатьяном на троих соображали лет сорок подряд, а мысли следующие:

«У меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами, давать концерты. Никакого желания. Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей – лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества “людей”», — выдал вдруг, как вчерашний ужин, из себя артист-пропойца.



Фото: Соцсети

Эвона, как! Скоты-с! Довели тонко чувствующего артиста до импотенции — нет у него никакого желания!

Как и все слезливые алкаши, Домогаров на этом не успокоился и продолжил:

«А вы, осуждающие, не пили, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем? И вы без лиц на аватаре, прикрываясь страшными никами, которые делают вещи страшнее и живете с ними, и вы смеете осуждать!»

Не бросали жён? Всегда жили с одной? Не ночевали, не продавались, не прикрывались страшными никами?

Никами точно прикрывались, я знаю. Твари-с.

«Наконец-то весь яд, который копили «люди», от зависти (что я так не могу), от всего что им не доступно – отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда «люди» успокоятся и скажут: «Мы же за правое дело! Так ему и надо». Как его только не называли – упырь, подонок, алкашная тварь. Господи, люди, остановитесь!», — пронесло Сашу.

То есть, творческий алконавт Домогаров людей за людей не считает, потому что они посмели осуждать его собутыльника.

Причём, прошу заметить, алкаш совершенно искренне ставит вас и Ефремова в один ряд — вы не ночевали хоть раз дома? Значит, и вы такие же свиньи, как Мишка Ефремов, убивший человека.

Л-логика!

Вы ещё хуже, потому что кто из вас без греха? Пукали тихонько под одеяло? Значит, ничем не лучше упыря Мишки.

От всего этого у Домогарова случился катарсис — импотенция. Нет у него никакого желания выходить на сцену для вас — жестоких и злых нелюдей.

Они с Мишей — люди. Вы — нелюди. Обтекайте, Сашок не будет для вас больше играть романтичного де Бюсси.

Как же мы это переживём-то, а?