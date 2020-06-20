Мнение: Читать. Нельзя копировать

20.06.2020, 19:35, Разное



Индексация пришла

Обнаружил еще один сногсшибательный факт. На официальном (!) сайте ЦИК РФ, посвященном поправкам к Конституции, приводятся сами поправки, но текст этих поправок… защищен от копирования!! Каково?! Я даже не поверил своим глазам. Но если хотите – сами попробуйте.

https://конституция2020.рф/amendments

По-моему, это просто дивно. То есть смердам предписано только одно – читать, но ни в коем случае не распространять.

“Да можно ли сильнее себя разоблачить, Родион Романович?!”

Собственно, я то чего полез: захотел приятелю скопировать кусок, посвященный “индексации пенсий”. Приятель разорялся – мол, вы тут все высоколобые интеллигенты, мечтаете всё о несбыточном, а народу надо немного – ему, вон, хотя бы пенсии невеликие пообещали индексировать – уже хлеб! Я дурачку говорю – ты, брат, губищу-то раскатал совершенно зря, как раз про пенсии – цинизм совершенно запредельный, там ведь, по сути, просто прямой обман заложен.

Он – не верю, не может быть! По телевизору все точно цитируют – будет теперь индексация аж в самой Конституции прописана, уже никуда не денешься!

Я в ответ – шиш. Там ведь про индексацию написано, а про инфляцию – ни слова. Получается, что ЛЮБОЕ повышение пенсий, хотя бы и на 1 рубль в месяц – уже будет вполне соответствовать Конституции. На этом ведь уже сколько раз накалывались, еще в начале “нулевых” – когда правительство индексировало пенсии на 62 рубля, а потом злые пенсионеры массово шли на почту и отсылали в “Москву, Кремль” эти 62 рубля “индексации” обратно, типа, “подавитесь этой подачкой, ироды!”

А теперь просто эта практика будет “освящена” еще и Конституцией – только и всего.

Приятель не поверил. Я вот для него полез на сайт, нашел поправку к статье 75 – но скопировать не смог. Всё предусмотрели, гады.