Посол в США оценил безопасность РФ после выхода США из СНВ-3

20.06.2020, 19:30, Новости дня

Безопасность РФ не пострадает в случае выхода США из СНВ-3, сообщил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Если же США примут решение не продлевать соглашение по СНВ, наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной. Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает», – заверил дипломат в интервью ТАСС.

Вопрос о будущем этого договора станет одним из центральных в ходе консультаций РФ и США в Вене 22 июня, сказал Антонов. «Мы хотим понять, каковы планы США в отношении этого договора», – отметил он.

Посол рассказал, что безопасность РФ зависит не только от соотношения стратегических ядерных вооружений с США, но и от планов Вашингтона по развитию глобальной ПРО, ситуации в области дальнобойных высокоточных систем, ядерных средств у союзников США по НАТО, соотношения сил общего назначения, наличия американских баз по периметру российской границы и т.д.

Непродление ДСНВ будет иметь негативные последствия для международной стабильности, включая Договор о нерапространении ядерного оружия (ДНЯО).

При этом РФ давно просчитала все последствия непродления СНВ-3, заверил Антонов.

«Если же США примут решение не продлять соглашение по СНВ, наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Ранее США представили доклад, в котором проведен анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет. В докладе утверждается, что Москва якобы готова обманывать партнера по договору в случае, если видит для себя выгоду.

Госдеп сообщал, что спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии 22–23 июня переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым по контролю над вооружениями, Китаю было отправлено приглашение принять в них участие.