 

Молния попала в людей в “Коломенском”: комментарий мэрии Москвы

20.06.2020, 19:20, Новости дня

В московском парке "Коломенское" два человека пострадали от удара молнии. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, во время разгула стихии в городе упали 10 деревьев, листва и ветки забили ливневку, поэтому на дорогах возникли подтопления. В пострадавшие районы быстро прибыли аварийные бригады, которые расчистили стоки и откачали воду.

Синоптики предупреждали о непогоде, поэтому городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

До конца дня дожди и ветер сохранятся, столичные власти просят граждан быть внимательными, не укрываться от ливня и не парковаться под деревьями, передает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / IKEA запустила интернет-магазин в Украине

26.05 / Под офисом Зеленского требовали освободить фигурантов дела Шеремета

24.04 / Онищенко оценил эффективность дизайнерских медицинских масок для защиты от вируса

31.05 / Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса

05.06 / Шенкер: Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

09.05 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 4 млн

12.06 / В Киеве назвали Минские договоренности никчемными

01.06 / Владимир Путин подписал указ о дате голосования по обнулению сроков

17.04 / МИД назвал решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ контрпродуктивным

30.04 / Британия проследила за проходом российского корвета через Ла-Манш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска