Трамп встречается со своими сторонниками в Оклахоме

20.06.2020, 19:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп в субботу вечером проводит в Оклахоме митинг, на котором соберутся тысячи его сторонников. Мероприятие проходит на фоне продолжающейся в США пандемии коронавируса и после нескольких недель массовых протестов по поводу расового неравенства, охвативших крупнейшие американские города.

Оппоненты критикуют президента за меры, предпринятые Трампом в ответ на пандемию COVID-19, а также за его реакцию на массовые протесты, поводом для которых послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией в Миннеаполисе.

Еще большую критику вызвало решение президента провести первую с марта встречу со сторониками в Талсе: противники Трампа говорят о небезопасности массовых мероприятий в момент, когда в штате Оклахома зарегистрирован рост случаев заражения коронавирусом. Кроме того, оппоненты президента вспомнили, что именно в Талсе около 100 лет назад произошел один из самых кровавых погромов чернокожего населения, инициированный членами движения Ку-клукс-клан.

В Оклахоме в последние дни действительно регистрируется всплеск заражений COVID-19: департамент здравоохранения штата предупредил, что участники митинга в Талсе, который пройдет в закрытом помещении, столкнутся с повышенным риском заражения вирусом.

Президент сейчас отстает от Джо Байдена, предполагаемого кандидата на участие в президентских выборах от Демократической партии, согласно нескольким соцопросам, опубликованным в последние дни.

Сторонники президента обрадованы возобновлению его предвыборной кампании, а число желающих посетить митинг в Талсе в несколько раз превысило количество свободных мест, заявили представители штаба Трампа.

52-летний Майк Боутман рассказал в интервью Reuters, что он приехал в Талсу из южной Индианы еще в понедельник, чтобы занять место заранее.

«Поступило более миллиона заявок на билеты, поэтому я захотел приехать сюда пораньше, – говорит Боутман, – Это – не пустяки. Имею в виду, наш президент делает что-то для нас каждый день, он идет на жертвы ради нас, каждого из нас, независимо от того, кто мы – чернокожие, белые, азиаты… Для него это [этническая принадлежность] не имеет значения».

Расовое разделение продолжает оставаться проблемным фактором в американской политике. Реакция Трампа на протесты, потребовавшего обеспечить «закон и порядок», вызвала недовольство у многих американцев.

Отреагировав на критику, Трамп отложил проведение митинга на один день, чтобы мероприятие не совпало с Днем освобождения рабов, который празднуется 19 июня.

В пятницу президент предупредил «протестующих, анархистов, агитаторов, мародеров или негодяев», которые направляются в Оклахому для того, чтобы помешать проведению митинга, что этих людей примут в Талсе «не так, как это было в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе. Это будет совсем другая история!». Оппоненты обвинили Трампа в попытке спровоцировать конфликт.

Представители Белого дома и штаба Трампа не соглашаются с утверждениями о небезопасности посещения митинга: по их словам, всем участникам будут предложены маски и дезинфицирующие средства для рук. Тем не менее, все посетители митинга подпишут документ, освобождающий организаторов от ответственности в случае заражения участников коронавирусом.

Глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл в интервью Fox News в пятницу заявил, что он, вероятно, наденет маску во время митинга. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сказала журналистам, что она откажется от использования маски. Дональд Трамп до сих пор не был замечен в ношении маски на публике.

Стратеги и бывшие чиновники администрации говорят, что Трамп должен убедить избирателей в своей способности вывести Соединенные Штаты из рецессии, вызванной остановкой экономики в разгар пандемии COVID-19.