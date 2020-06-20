Cуд не удовлетворил требование Белого дома запретить выход книги Болтона

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20.06.2020, 19:18, Новости дня

Федеральный суд в субботу отклонил просьбу администрации Трампа заблокировать публикацию книги Джона Болтона, бывшего советника президента по национальной безопасности, в которой утверждается, что Дональд Трамп якобы обратился за помощью к Китаю, чтобы выиграть выборы в 2020 году.

«Хотя однобокое поведение Болтона вызывает серьезные опасения в отношении национальной безопасности, правительство не смогло доказать, что судебный запрет является надлежащим средством правовой защиты», – говорится в решении, которое вынес сегодня окружной судья Ройс Ламберт.

Администрация добивалась издания судебного решения о временном запрете запрета на публикацию книги Болтона «Комната, в которой это произошло». В Белом доме утверждали, что в мемуарах содержится секретная информация и что книга угрожает национальной безопасности.

Несколько экземпляров книги, которая должна появиться в продаже во вторник, уже находятся в распоряжении журналистов некоторых изданий.

«Обвиняемый Болтон поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов. Он подверг свою страну опасности, а себя – гражданской (и, возможно, уголовной) ответственности», – написал судья.

Однако суд в то же время решил, что судебный запрет не поможет остановить ущерб, уже нанесенный публикацией книги. «С сотнями тысяч экземпляров по всему миру – и многие из них в распоряжении новостных организаций – ущерб уже нанесен», – заявил судья Ламберт.

Вскоре после того, как решение судьи было опубликовано, Трамп снова обвинил Болтона в раскрытии секретной информации. «Он должен заплатить очень большую цену за это… Это никогда не должно повториться!» – подчеркнул президент.

В одном из эпизодов книги Болтон утверждает, что Трамп «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему в переизбрании на пост президента в 2020 году, а также подробно описал предполагаемые нарушения, совершенные Трампом и не затронутые во время процесса импичмента в Палате представителей.



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