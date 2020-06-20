Игроки «Зенита» вышли на игру в футболках с фотографиями погибших медиков

20.06.2020, 19:16, Новости дня

Игроки футбольного клуба «Зенит» вышли на игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ФК ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, погибших от коронавируса в Петербурге и Ленобласти.

Таким образом сине-бело-голубые присоединились к акции памяти медицинских работников, передает Mr7.ru.

Список медиков со «Cтены Памяти» на матч 20-го июня 2020:

Авдонина Татьяна Николаевна, 59 лет, медсестра, НИИ Скорой Помощи им. Джанелидзе, Петербург; Белошицкий Сергей Леонидович, 50 лет, анестезиолог-реаниматолог, Александровская больница и Елизаветинская больница, Петербург; Беруашвили Георгий Юрьевич, 62 года, заведующий хирургическим отделением, Волосовская МБ, город Волосово, Ленобласть; Веселаго Лариса Михайловна, 71 год, гинеколог, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Петербург; Гольник Анатолий Иванович, терапевт, госпиталь МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Петербург;6. Куторкин Александр Владимирович, 45 лет, психиатр, 3-й военный госпиталь войск национальной гвардии РФ, Петербург; Манькович Владимир Самуилович, 67 лет, врач оперативного отдела, Городская станция скорой медицинской помощи, Петербург; Новикова Ольга Олеговна, 46 лет, медсестра травматологического отделения, НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, Петербург; Рында Антонина Яковлевна, 69 лет, врач отдела медицинской эвакуации, городская станция скорой медицинской помощи, Петербург; Уон Лилия Суоновна, 64 года, заведующая отделением пульмонологии в СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы»; Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ Скорой Помощи им. Джанелидзе, Петербург.

Футболисты вышли в специальных майках с портретами врачей, перед стартовым свистком они переоделись в игровую форму.

«Зенит» после 22 матчей набрал 50 очков, клуб остается лидером турнирной таблицы. ЦСКА с 36 баллами идут на пятом месте.