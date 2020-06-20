 

Принцесса Швеции Виктория и принц Даниэль поделились личными свадебными снимками

20.06.2020, 19:15, Разное

Вчера, 19 июня, будущая королева Швеции, кронпринцесса Виктория и ее муж, принц Даниэль, отмечали оловянную годовщину свадьбы. Еще в преддверии этой значимой для пары даты королевский дворец опубликовал у себя на сайте серию портретов Виктории и Даниэля, сделанных в Павильоне Густава III в парке Хага, в нескольких километрах к северу от Стокгольма. Вчера же на Instagram-странице дворца было опубликовано четыре черно-белых свадебных снимка, которые вошли в личный архив пары и до этого момента не были обнародованы.

Виктория и Даниэль познакомились в 2002 году – он был ее персональным фитнес-тренером. Долгое время возлюбленные не подтверждали роман и старались не выходить вместе в свет. В 2009-м появились слухи о грядущей свадьбе, которые вскоре превратились в официальную помолвку. Новый избранник наследницы пришелся королевской семье по вкусу, и 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину брака Карла XVI Густава и королевы Сильвии, Даниэль и Виктория официально стали мужем и женой.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль воспитывают двоих детей: принцессу Эстель и принца Оскара. Их дочка родилась в 2012 году, а сын – в 2016-м. 



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