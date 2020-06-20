 

Драгоценности из Украины, которые считались утерянными, нашлись в Москве – археолог

20.06.2020, 19:10, Новости дня

В Историческом музее Российской Федерации в Москве хранятся как минимум 57 драгоценных церковных вещей из Софийского собора и Киево-Печерской лавры Киева, около 40 из них считались навсегда утерянными. Об этом 18 июня написал в Facebook украинский археолог Тимур Бобровский.

Недавно московский музей выложил в интернет оцифрованные экспонаты – всего более 900 тыс. единиц. Ученый изучил коллекцию, касающуюся 30-х годов ХХ века, и обнаружил там предметы, которые были обозначены в украинских научных работах.

“Из 119 предметов, указанных в каталоге, мне среди материалов данного сайта удалось идентифицировать 57 “киевских” вещей, из которых как минимум четыре десятка считались утраченными навсегда. И это я просмотрел только часть оцифрованной коллекции”, – рассказал Бобровский.

По его словам, около 20 лет назад Исторический музей РФ уведомлял украинских ученых, что в его коллекции нет вещей, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Речь идет о богослужебных предметах, изготовленных из золота, серебра и драгоценных камней, которые были изъяты из киевских храмов по распоряжению большевистских властей.

Щойно я знайшов скарб з 57 дорогоцінних предметів. Надзвичайно коштовний та майже несподіваний (найчастіше так і буває…

Posted by Tymur Bobrovskyy on Neljapäev, 18. juuni 2020

Бобровский призвал коллег тщательно изучить всю московскую коллекцию и придать огласке факты нахождения там предметов, имеющих историческую ценность для Украины.

“Московские коллеги… теперь будут знать, что у каждой из обозначенных вещей есть провенанс (данные обо всех владельцах художественного произведения или предмета антиквариата. – “ГОРДОН”) и своя интересная история. А если вдруг им это все было известно, но зачем-то скрывалось, то, по крайней мере, пусть знают, что и мы теперь в курсе, где скрываются наши “утерянные сокровища”, – добавил археолог.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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