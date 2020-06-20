“Жара”: Сергей Лазарев в полуголом виде взбудоражил поклонниц

20.06.2020, 19:09, Разное

Популярный певец Сергей Лазарев разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, запечатлевший его в полуголом виде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиц.

Кумир отечественных меломанок в очередной раз решил порадовать посетителей своего микроблога свежим фотоснимком. На нем неоднократный представитель РФ на “Евровидении” сфотографировался обнаженным по пояс и лежащим на кровати. Примечательно, что фото выполнено в черно-белых тонах. По всей видимости, Сергей Лазарев всерьез утомился от одолевающей летней температуры, о чем прямо намекнул в аннотации к снимку. “Жара”, – резюмировал исполнитель.

Стоит отметить, что среди фолловеров знаменитости нашлись и приверженцы иронии. В частности, одна из подписчиц решила отметить привлекательность присутствующего на фото торшера. Впрочем, абсолютное большинство поклонниц традиционно не сдержали своего восторга от внешности любимца: “Тут не жара. Тут извержение вулкана!”. Об этом сообщает интернет-издание “Слово и Дело”.