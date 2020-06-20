Назначен новый главный конструктор российского космического корабля «Орел»

20.06.2020, 19:08, Новости дня

Главным конструктором российского космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц, сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

«И. о. генерального директора РКК «Энергия» Игорь Озар назначил Игоря Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения», – сообщили в РКК, передает ТАСС.

Сам Игорь Озар был назначен на должность исполняющего обязанности в мае. До этого он работал на должности советника главы Роскосмоса.

Напомним, ранее Роскосмос решил создать новые станции управления кораблем «Орел».