Назначен новый главный конструктор российского космического корабля «Орел»

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20.06.2020, 19:08, Новости дня

Главным конструктором российского космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц, сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

«И. о. генерального директора РКК «Энергия» Игорь Озар назначил Игоря Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения», – сообщили в РКК, передает ТАСС.

Сам Игорь Озар был назначен на должность исполняющего обязанности в мае. До этого он работал на должности советника главы Роскосмоса.

Напомним, ранее Роскосмос решил создать новые станции управления кораблем «Орел».



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