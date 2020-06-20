Наталья Фриске удивила поклонников метаморфозой из-за пластики на лице

20.06.2020, 18:53, Разное

Юрист и певица Наталья Фриске, являющаяся сестрой покойной экс-вокалистки группы “Блестящие”, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, запечатлевший результаты её преображения после пластической операции на лице. По мнению части подписчиков, хозяйка микроблога теперь перестала быть похожей на Жанну Фриске.

Знаменитость ранее уже заявляла, что вслед за липосакцией планирует увеличить объем своих губ. Новая публикация в Instagram продемонстрировала, что свой план Наталья Фриске уже воплотила в реальность. В частности, на опубликованном фотоснимке она позирует перед зеркалом в новом образе, одетая в черное облегающее платье и приветливо улыбаясь на камеру. “Цвет настроения – красный”, – таким своеобразным сэмпл-слоганом сопроводила селебрити размещенное фото. К слову, многие поклонники полагают, что стремление видоизменить внешность у неё было вызвано стремлением быть не похожей визуально на покойную Жанну Фриске.

Стоит отметить, что в целом фолловеры остались довольны результатом метаморфозы. “Красавица”, “Огонь”, – такими эпитетами наградили красотку посетители микроблога. Также некоторые из них отметили отсутствие схожести с ушедшей из жизни сестрой и увидели в большей степени аналогию с известной моделью Ириной Шейк. Об этом сообщает интернет-издание “Слово и Дело”.