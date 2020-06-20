Медики рассказали о предупреждающих сигналах на повышенный уровень сахара в организме

20.06.2020, 18:53, Разное

Медики рассказали о сигналах, на которые следует обратить особое внимание при повышенном уровне сахара в организме. Чрезмерное потребление сладких продуктов может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим нарушениям.

Многие современные люди не могут отказать себе в удовольствии выпить газированный напиток, пакетированный сок или съесть кондитерское изделие, содержащее большое количество сахара и другие вредные добавки. Увлечение такими продуктами опасно для здоровья и организм нередко реагирует на избыток сахара различными болезненными проявлениями.

В результате частого потребления сладких продуктов нарушается кишечная флора. У человека могут появиться такие проблемы пищеварения, как запоры, диарея, вздутие живота. Еще одним сигналом может быть наличие частых инфекций мочевого пузыря, так как среда, содержащая большое количество сахара является источником для активного развития бактерий. Чаще сталкиваются с грибковыми заболеваниями и проблемами мочеполовой системы женщины.



Эксперты рекомендуют не игнорировать учащенное мочеиспускание, ведь организм пытается вывести излишки сахара. От активной потери жидкости усиливается чувство жажды как необходимость восполнения баланса. К главным знакам также отнесли появление кожных проблем, повышенную усталость, возникновение таких психических расстройств, как тревожность, депрессия, агрессия, мнительность. Из-за избытка в крови глюкозы ослабляется иммунная система, нуждающаяся в витаминах и минералах, – заключили медики.