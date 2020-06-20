Посол РФ в США заявил о непрерывных контактах между Москвой и Вашингтоном

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20.06.2020, 18:53, Новости дня

Москва и Вашингтон поддерживают контакты по ключевым вопросам двусторонних отношений, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Контакты между президентами никогда не прерывались, несмотря на пандемию. Наши лидеры продолжают обсуждать насущные вопросы международной безопасности и двусторонних отношений по телефону. Отмечу, что беседы носят деловой, дружелюбный, прагматический, конструктивный характер. Они сконцентрированы на ключевых вопросах», – сообщил Антонов в интервью ТАСС.

Дипломат уточнил, что подобный характер общения есть и на уровне глав внешнеполитических ведомств.

«Военные сюжеты обсуждаются по телефону между начальником генерального штаба ВС РФ генералом армии Василием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Важно, что координацию по работе в военной сфере осуществляют лично министры обороны. Хочется надеяться, что придет время, когда мы увидим за столом переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова и американского госсекретаря Майкла Помпео, [министров обороны РФ и США] Сергея Кужугетовича Шойгу и Марка Эспера», – сказал Антонов.

Также Антонов добавил, что Москва не против многосторонних консультаций по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

«В последнее время американцы стали говорить о том, что настало время подключения КНР к двусторонним российско-американским усилиям по сокращению стратегических наступательных вооружений. В принципиальном плане мы не против многосторонних консультаций по стратстабильности», – отметил он.

Возможный потенциал сокращений ядерного оружия только Россией и США себя исчерпал, указал посол. Для Москвы важно, чтобы за столом переговоров были Франция и Британия.

«В отношении Китая наша позиция проста и понятна – КНР должна сама определиться, нужны ли такие консультации или переговоры. Мы заставлять наших китайских друзей не будем, не будем и подталкивать к нужному для американцев решению», – заключил дипломат.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему США продолжают навязывать свою идею об участии Китая в возможном договоре о сокращении вооружений.



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