Мнение: Борьба Евросоюза с Китаем в Африке, кто проиграл в торговой войне и цена брекзита

20.06.2020, 18:50, Разное

1. К вопросу о том, зачем китайцы так активно инвестируют в Африку. Стремление помочь неграм и доступ к африканским природным ресурсам — это только часть ответа. Также Африка китайским корпорациям дополнительные выходы на европейский рынок:

https://lenta.ru/news/2020/06/15/tariffs/

Евросоюз накажет Китай за помощь дочерним компаниям, расположенным в Африке — в Египте, пишет «Блумберг». Продукция таких компаний, отправляющаяся на экспорт в Европу, будет облагаться пошлинами.

В первую очередь речь идет о двух египетских компаниях-производителях стекловолокна: Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE и Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE. Обе они являются дочерними структурами одноименных китайских корпораций и базируются в совместной китайско-египетский Суэцкой свободной зоне торговли и кооперации. Зарегистрированные там компании пользуются льготными налоговыми режимами.

Антимонопольные органы ЕС установили, что Jushi и Hengshi получали значительные субсидии от правительства Китая. Это, в свою очередь, подрывало конкурентоспособность европейских производителей на домашнем для них рынке.

Кстати, если эти компании будут вынуждены снизить производство и сократить персонал, куда поедут работать обездоленные африканцы? Скорее всего, не в Китай, а в Европу.

2. Помните как пару лет назад, когда началась торговая война между США и Китаем, мы гадали, кто же победит в этом противостоянии?

Пока что всё идёт в полном соответствии с моими прогнозами. Согласно исследованию швейцарских экономистов, в торговой войне проиграли одновременно США и Китай:

https://lenta.ru/news/2020/06/17/fight/

Две крупнейшие экономики мира стали менее конкурентоспособными из-за продолжающейся торговой войны, говорится в исследовании Международного института управленческого развития (IMD).

США опустились на семь позиций в рейтинге конкурентоспособности до десятого места, а Китай потерял шесть позиций, оказавшись на 20-ом. В результате другие страны, которые смогли подняться выше в рейтинге, названы победителями от противостояния двух стран. Так Сингапур, Дания и Швейцария улучшили свои позиции и возглавили список. Торговые войны нанесли ущерб экономике Китая и США, полностью изменив траектории их роста, говорится в отчете IMD.

Рейтинги IMD оценивают 63 страны по сотням факторов, включая занятость, стоимость жизни, государственные расходы, политическую стабильность и защиту прав интеллектуальной собственности.

3. Великобритания страдает и от брекзита, и от коронавируса одновременно:

https://www.kommersant.ru/doc/4388364

В мае британский государственный долг вырос на 173 млрд ($214 млрд) в сравнении с маем прошлого года, до 1,95 трлн ($2,4 трлн), такие данные в пятницу опубликовало Национальное бюро статистики (ONS). Тем самым госдолг впервые с 1963 года превысил ВВП страны, составив 100,9%.

За май правительство взяло в долг 55,2 млрд ($68,3 млрд) — это рекордный показатель с начала наблюдений в 1993 году, который почти в девять раз больше, чем заимствования в мае 2019 года. В общей сложности за апрель и май госдолг вырос на 103,7 млрд ($128,4 млрд).

Особенно сильно от брекзита пострадают банки. Крупнейший в Европе британский банк HSBC объявил, что уволит 35 тысяч сотрудников:

https://www.bbc.com/news/business-53075530

Банкиры ссылаются на эпидемию и мировой кризис. Также свою роль играет цифровизация. Но дело, видимо, ещё и в том, что британские банки предчувствуют потерю своих позиций на европейском рынке, и такое количество сотрудников им просто больше не нужно.