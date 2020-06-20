Песков оценил опасность ситуации в Донбассе

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20.06.2020, 18:48, Новости дня

Ситуация с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины является потенциально опасной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что работает контактная группа, достаточно активно пытаются нащупать точки соприкосновения. Где-то удается сближать позиции, где-то нет», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Он отметил, что высказывания о необязательности или невозможности выполнения Минских соглашений вызывают обеспокоенность.

«Если это будет дальше звучать чаще и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик», – указал представитель Кремля.

Напомним, полпред РФ в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений. В свою очередь представитель Киева сообщил об отсутствии обязательств по Минским соглашениям. ДНР и ЛНР потребовали согласования мер контроля перемирия в Донбассе.



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