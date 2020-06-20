Le Figaro – откровения Болтона ещё больше отдалят европейцев от Трампа

20.06.2020, 18:42, Новости дня

Отношения Европы и США постепенно охладевали с самого начала правления Дональда Трампа, а новые откровения Джона Болтона способны ускорить этот процесс, прогнозирует Le Figaro. По словам издания, в книге своего бывшего советника Трамп выглядит необразованным, ведомым и инфантильным лидером, с которым опасно иметь дело. Лучшее, что могут извлечь из этой информации европейцы — это понимание необходимости рассчитывать на собственные силы, отмечает газета.



Reuters

Откровения бывшего советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона описывают президента США в ещё более мрачном свете, чем это представляли себе самые пессимистичные европейцы, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. По мнению журналистки, это добавит холода в трансатлантические отношения, в последние четыре года страдавшие от «ножевых ударов» Белого дома. Восторжествует ли этот холод над партнёрством, основанном на ценностях свободы, демократии и свободной торговли, которое было основой архитектуры безопасности в Европе, задаётся вопросом автор.

Как напоминает Лассер, в начале эпохи трампа европейские лидеры «храбрились»: Эммануэль Макрон надеялся повлиять на нового главу Белого дома через свои хорошие отношения с ним, а Ангела Меркель не верила в его способность в столь короткие сроки ослабить старый миропорядок. В конце концов, трансатлантические отношения всегда оправлялись от потрясений, которые выпадали на их долю в истории — в том числе и самых серьёзных, таких как раскол, вызванный войной в Ираке в 2003 году, замечает журналистка.

Однако Трамп «попрал все основы либерального международного порядка», пишет обозреватель. Он с пренебрежением относился к своим традиционным союзникам, игнорировал или атаковал международные организации и продвигал свою «меркантильную» концепцию безопасности.

Менее чем за четыре года своего правления президент США вышел из Парижского договора по климату, иранского ядерного соглашения, ВОЗ и договора РСМД. Он приветствовал Brexit как «большую победу», поставил под сомнение гарантии безопасности НАТО, объявил о выводе американских войск из Сирии без согласования с европейцами и хотел заключить мир с талибами в Афганистане. Кроме того, во время коронавирусного кризиса он не проявил солидарности с союзниками и закрыл границы с ЕС без предварительного уведомления.

Последней темой споров с европейцами стала организация саммита «Большой семёрки», дата проведения которого пока не установлена. По убеждению французского дипломата, Трамп хочет подчинить международную повестку внутренней политике и посвятить саммит G7 противостоянию с Китаем.

С ростом нападок терпению Франции и Германии пришёл конец, констатирует автор. «Мы не видим никакой стратегии за разрушительными действиями Дональда Трампа», — сетует источник газеты в дипломатических кругах Франции. Ангела Меркель также «взбунтовалась»: она отказалась от проведения саммита «Большой семёрки» в Кэмп-Дэвиде в июне, сославшись на кризис в области здравоохранения.

Если европейцам не понравилась идея «Америка прежде всего», то представленная в книге Болтона концепция «Трамп прежде всего» им понравится ещё меньше, прогнозирует журналист. Будь то новые подробности о попытке оказать давление на украинскую власть, чтобы получить компрометирующую информацию о его сопернике-демократе Джо Байдене или обвинения в том, что Трамп обратился за помощью к президенту Китая Си Цзиньпину, чтобы выиграть выборы — все эти откровения могут ещё больше повредить трансатлантическим отношениям, прогнозирует Лассер.

Рассказы Блотона о том, что Трамп полагал «крутым» вторжение в Венесуэлу, считал Финляндию частью РФ и не знал, что Великобритания — ядерная держава рисуют образ необразованного, грубого, ведомого и инфантильного лидера, смешивающего свою личную повестку с внешней политикой. И это наверняка оставит след в европейских кабинетах, которые уже не в силах были переносить резкий стиль и видение мира американского президента и считали его возможное переизбрание «кошмаром», уверена обозреватель.

Как отмечает газета, некоторые в Европе надеются на победу на следующих выборах Джо Байдена. По мнению главы неправительственной организации International Crisis Group Роберта Мейли, после многочисленных кризисов в США Трамп уже не лидирует в опросах общественного мнения, и можно рассчитывать на то, что в скором времени к власти придёт администрация Байдена, что станет хорошей новостью для трансатлантических отношений. «Байден верит в традиционные альянсы и многосторонность. Он также захочет восстановить связи с Европой, чтобы лучше противостоять Китаю», — уверяет эксперт.

Однако было бы наивно полагать, что отдаление от Европы, начавшееся при Бараке Обаме, будет остановлено избранием Байдена, предупреждает Лассер. Было бы так же опрометчиво полагать, что Дональд Трамп, который выполняет большую часть своих предвыборных обязательств, не будет переизбран. При этом было бы опасно и неправильно игнорировать тот факт, что, хотя Трамп попирает демократию и пренебрегает свободой, Соединённые Штаты в целом разделяют те же ценности и принципы, что и европейцы, отмечает автор.

По мнению журналистки, должной реакцией на откровения Болтона о Трампе со стороны Европы было понимание необходимости рассчитывать на собственные силы и развитие собственной стратегической автономии. «Сделает ли она это?», — задаётся вопросом Изабель Лассер.