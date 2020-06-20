Психолог рассказала о принципах вступления в новые отношения после разрыва с любимыми

20.06.2020, 18:30, Разное

Отечественный психолог Мария Макарова в интервью одному из отечественных изданий информировала об основных правилах, которыми нужно руководствоваться при построении отношений с новыми партнерами после расставания с прежними. По словам эксперта, нюансы такого процесса зависят от глубины психологического травмирования.

Как пояснила специалист, многие люди освобождаются от старых привязнаностей относительно легко, особенно те, кто способен действовать по принципу “клин клином”. Однако немало и тех, кто освобождается от старых отношений очень болезненно. При этом, по мнению Марии Макаровой, многие нюансы зависят от “багажа”, остающегося от отношений. Таковым являются, в первую очередь, ряд психологических факторов: чувства, эмоции, приятные воспоминания. Однако немаловажен и социальный аспект в виде наличия совместных детей и дружеского окружения, а также материальная составляющая в виде совместно нажитого имущества. В таких обстоятельствах общение с бывшим партнером может быть вынужденной необходимостью, зачастую довольно травматичной. В такой ситуации, как полагает психолог, существует необходимость остановиться и проанализировать прожитые моменты жизни.

Отдельным непростым моментом при разрыве является утрата доверия, причем не только к прежде любимому человеку, но и к остальным представителям противоположного пола. Однако, по мнению Марии Макаровой, данный вопрос является исключительно индивидуальным, и общего “рецепта” в нем нет. “Доверие, как любовь, – либо оно есть к конкретному человеку, либо нет. Оно не сможет возникнуть при нашем желании”, – резюмировала эксперт. В любом случае, как считает психолог, важно воспринимать неудачные отношения как опыт, способный привести в будущем к новой счастливой жизни с любимым человеком. Об этом сообщает издание “Слово и Дело”.