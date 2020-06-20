 

Анна-Сесиль Свердлова после расставания с Борисом Корчевниковым так и не создала семью

20.06.2020, 18:30, Разное

Актриса Анна-Сесиль Свердлова после развода с телеведущим Борисом Корчевниковым по прежнему остается одинокой. Знаменитости, несмотря на популярность, не обзавелись семьями после расставания.
Как отметил один из коллег Бориса Корчевникова, инициатором расторжения брака в свое время была именно супруга. В настоящей момент ведущий проживает вместе со своей матерью. В рамках проводимой им передачи “Судьба человека” он неоднократно в шутку подчеркивал, что пока не встречал женщину, которая смогла бы стать его женой. Впрочем, как периодически заявляет кумир телезрителей, готовность к появлению новых отношений и созданию крепкой семьи у него уже имеется.

Стоит отметить, что моральные принципы Анны-Сесиль Свердловой являются довольно пуританскими. В частности, несмотря на привлекательность, она всегда подчеркивала свою позицию о том, чтобы не сниматься в интимных киносценах. К слову, воспитывалась кинозвезда в православной семье, посещая в детстве воскресную школу при церкви. Об этом сообщает издание Globalmsk.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / В Антарктиде обнаружили отложенное 66 миллионов лет назад яйцо

30.05 / Ученые из США рассказали, как правильно питаться для предотвращения диабета 2 типа

27.04 / Скандалы: Российские следователи победили Apple

30.04 / Специалисты рассказали, стоит ли дезинфицировать покупки для защиты от коронавируса

17.04 / “Развидеть хочу”: эпиляция бикини в прямом эфире возмутила Собчак

17.05 / Врач объяснила, когда следует опасаться повышения температуры

02.06 / Новая индексация пенсий в России: кому и сколько положено денег

11.06 / Игги Азалия впервые рассказала о рождении сына

24.05 / «Газель» взорвалась в Алтайском крае на трассе А-322

11.04 / В Facebook внедрят тихий режим Quiet Mode

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска