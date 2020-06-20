Анна-Сесиль Свердлова после расставания с Борисом Корчевниковым так и не создала семью

20.06.2020, 18:30, Разное

Актриса Анна-Сесиль Свердлова после развода с телеведущим Борисом Корчевниковым по прежнему остается одинокой. Знаменитости, несмотря на популярность, не обзавелись семьями после расставания.

Как отметил один из коллег Бориса Корчевникова, инициатором расторжения брака в свое время была именно супруга. В настоящей момент ведущий проживает вместе со своей матерью. В рамках проводимой им передачи “Судьба человека” он неоднократно в шутку подчеркивал, что пока не встречал женщину, которая смогла бы стать его женой. Впрочем, как периодически заявляет кумир телезрителей, готовность к появлению новых отношений и созданию крепкой семьи у него уже имеется.

Стоит отметить, что моральные принципы Анны-Сесиль Свердловой являются довольно пуританскими. В частности, несмотря на привлекательность, она всегда подчеркивала свою позицию о том, чтобы не сниматься в интимных киносценах. К слову, воспитывалась кинозвезда в православной семье, посещая в детстве воскресную школу при церкви. Об этом сообщает издание Globalmsk.ru.