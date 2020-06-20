 

Johnson & Johnson решила снять с продажи средства для осветления кожи

20.06.2020, 18:30, Новости дня

Американская компания Johnson & Johnson объявила о приостановке продажи средств для осветления темных пятен на коже, пишет The New York Times.

Производитель объяснил такое решение тем, что, как показали дискуссии в последние несколько недель, названия и описания некоторых продуктов Neutrogena и Clean & Clear представляют светлый тон кожи как более выигрышный по сравнению с естественным, передает «Интерфакс».

Кроме того, некоторые покупатели использовали средства, чтобы в целом осветлить тон кожи.

Напомним, крупные американские бренды Uncle Ben’s и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

Кроме того, американская компания Dreyer’s откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie. В компании заявили, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства».

Погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что убийство Флойда стало символом системного расизма.



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