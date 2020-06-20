Помпео назвал СПЧ убежищем для диктаторов

20.06.2020, 18:30, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал решение Совета ООН по правам человека (СПЧ) о резолюции с призывом к верховному комиссару организации Мишель Мачелет подготовить доклад о расизме в США.

«СПЧ, в который сейчас входит Венесуэла и недавно входили Куба и Китай, долгое время был и остается убежищем для диктаторов и демократий, которые им потакают … вчерашнее решение СПЧ проголосовать за резолюцию в отношении поддержания правопорядка и расовых тем в США – новый уровень низости», – цитирует РИА «Новости» заявление Помпео.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в обществе США процессы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда показывают «силу и зрелость» демократии.

«К сожалению, Совет вновь подтвердил, что наше решение о выходе в 2018 году было мудрым … Если бы Совет был честным, он признал бы сильные стороны американской демократии и призвал бы авторитарные режимы во всем мире взять за образец американскую демократию и придерживаться таких же высоких стандартов ответственности и транспарентности, которые мы, американцы, применяем к себе», – отметил Помпео.

Напомним, ООН называла убийство Флойда символом системного расизма.

Депутаты Европарламента в пятницу поддержали резолюцию с осуждением действий американской полиции в отношении участников акций протеста в Соединенных Штатах.