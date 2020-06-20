Сверхдальний гражданский самолет Ми-8АМТ запустят в серийное производство для освоения Арктики

20.06.2020, 18:30, Разное

В РФ запустят в серийное производство сверхдальний гражданский самолет Ми-8АМТ, закончивший испытания и готовый к прошедший процедуре приемки. Машина должна помочь РФ в освоении Арктики.

США и РФ продолжают борьбу за стратегическое превосходство и власть на территории Арктики, поэтому необходимость в специализированных технических ресурсах для труднодоступного региона продолжает расти. Российским властям уже удалось опередить Вашингтон в строительстве новых боевых ледоколов, и сейчас они вырвались вперед в сфере развития авиации. Так, с помощью арктического Ми-8АМТ страна получит немало преимуществ в освоении полярных районов.

Как информирует “ПолитЭксперт”, новейший вертолет, собранный специалистами Улан-Удэнского авиазавода, максимально подходит для деятельности в условиях Арктики. Отечественные эксперты смогли разработать систему подогрева трансмиссии, позволяющую осуществить быстрый запуск мотора и поднять Ми-8АМТ в воздух при крайне отрицательных температурах.

Дополнительными плюсами арктического варианта Ми-8АМТ является улучшенная теплозащита, установка системы приводнения, наличие увеличенных топливных баков, пилотажно-навигационное оборудование, позволяющее вести аппарат по курсу даже, когда отсутствуют ориентиры. Новинка способна пролетать без дозаправки около 1400 км и находиться в воздухе 6-7 часов.