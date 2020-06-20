Личное: Он хотел, чтобы я с кем-нибудь трахалась!

20.06.2020, 18:24, Разное

Вдова известного российского тенора баритоном, проживавшего в Лондоне и хотевшего быть красивым, а умершего как Жанна Фриске, Дмитрия Хворостовского на голубом глазу заявила, что он хотел, что она нашла себе личное половое счастье после смерти.

Его смерти, а не её.



Вдова на кладбище. Фото: Соцсети

«В последние дни Дима мне говорил: «Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна».

Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась», — заявила вдруг богатая вдова Флоранс Илли.

Эвона, как. Наша-то курица рассуждает иначе: так не доставайся же ты никому, подлый козёл!

Лично я очень снисходительно смотрю на половые потребности женщин за 40, за 50, за 60. Он бы хотел, чтобы она не маялась вдовьей участью, а с кем-нибудь познакомилась!

Вот только я не понимаю, зачем?

Нет, мне в самом деле интересно, зачем бабе после глубокой утраты в пенсионном возрасте с кем-то знакомиться? Женщина, что ли, самка, простите, как какая-нибудь пошлая Светка АМР Бондарчук?

Зачем вдове половая жизнь, когда там, внизу, всё уже слиплость и поросло мхом, извините за физиологические подробности. Чтобы чувствовать себя женщиной, не являясь ей в прямом физиологическом смысле?

Женщина — это та, кто может родить. Те, кто уже не может — бабушки, которым нет дела до секса.

Мы будем отрицать женскую физиологию в угоду мнимой толерантности и эйджизму? Спорить с очевидным фактом, что бабушке даром не нужен секс?

Для чего несчастной вдове тенора баритоном мужчина? Чтобы — чтобы что? Я никак не врублюсь!

Через месяц Флоранс Илли исполнится полтинник. Полвековая бабушка хочет с кем-нибудь познакомиться. И не просто хочет по каким-то там своим причинам и из-за комплексов, а подписывает под это дело покойника-мужа, который, якобы, был бы не против, чтобы она после его смерти начала с кем-то совокупляться.

Дичь, какая-то. Даже мне стыдно писать такое. Трахающиеся бабушки, которым разрешил трахаться умерший муж.

О дивный новый мир!