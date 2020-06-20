Мнение: Найди в Конституции русский народ – хохма 2020

20.06.2020, 18:20, Разное



Не побоялся слова “русский”. Молодец

Читаю поправки – это, я смотрю, неистощимый источник лулзов. Вот еще одна хохма, под условным названием “как Путин под нациков прогибался”. Прогибался, сразу скажу – плохо, в своем стиле, то есть – с дулей в кармане.

Предыстория такова: все знают, что с “русским национальным вопросом” у Кремля отношения сложные, вообще-то всех “национальных” упоминаний там всегда боялись, как огня – делая акцент в сторону пролетарского интернационализма и дружбы между народами, словом – используя, как и во всех прочих случаях, терминологию совка (откуда все эти комсомольско-гебешные работники и родом, прежде всего – ментально).

Но тут – вождю приспичило голосование, а популярность давно уже не ах; значит, надо скрести по сусекам и постараться привлекать на свою сторону по возможности всех, кого только можно – даже вот и отечественных “руссо националисто”. Пусть тоже приходят голосовать!

А какие у русских наци(оналистов) к конституции претензии? Известно, какие: уже лет 20, на всех форумах, они непрерывно голосят, что в России к русскому народу – никакого уважения, и, более того – он даже в Конституции ни разу не упоминается!! Слыханое ли дело – в Основном Документе России и нет ни слова про русских?? Вот что повторяли русские наци(оналисты) и их передовой отряд – профрусские – из года в год, не находя у власть предержащих ни малейшего отклика.

Но тут их решили, наконец, уважить – наряду с пенсионерами, детьми и инвалидами: пообещать им что-нибудь этакое, а лучше – сбычу мечт. Пенсам пообещали “ежегодную индексацию пенсий” (не сказав, в каком размере), детям – “условия для всестороннего развития” (непонятно за чей счет), ну а руссонаци и всем озабоченным судьбой русского народа – вписать-таки его, наконец, в Конституцию (в самом деле – что, жалко, что ли).

И вписали. Правда, в зашифрованном виде. Вот так:

3) статью 68 изложить в следующей редакции:

«Статья 68

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

То есть – всё по еврейскому анекдоту: “ви-таки будете смеяться”, но словосочетания “русский народ”, как и просто слова “русский” в применении к национальности… опять нет! То есть – они “пошли навстречу”, но – текст до конца произнести так и не смогли. Что-то мешает.

В итоге, честно говоря, так и остается (например, мне) не до конца понятным: а что это за “государствообразующий народ”, языком коего является русский? Кто это – меря? Кривичи? Вятичи? Новая национальность “сибиряк”? Может быть – московские татары? (у них вроде у 99% русский является родным).

Какая-то в новой Конституции УЖЕ заложена загадка. По всей видимости, решать ее довольно скоро придется Конституционному суду: это ведь его обязанность – давать толкование “темным местам” в Основном Законе РФ. А вдруг он истолкует как-нибудь оригинально?

И ведь всё почему: плохая это идея – прогибаться с фигой в кармане. Штаны можно порвать.

UPD. В комментах уже подсказывают – евреи! Ну да, подходит. Государствообразующий народ с русским языком. Бинго!